أمانة الاحساء .. 162 مخالفة لاحترازات (COVID19) الوقائية وإتلاف 710 أغذية ” غير صالحة “

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http://almnatiq.net/?p=884302
الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وتواصلاً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة لمنشات الصحة العامة ، بالتزامن مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والمنفذة من قبل الأمانة شهدت وخلال اسبوعين تحرير 162 مخالفة لمنشأت نظير الاخلال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، بالإضافة الى مصادرة واتلاف 710 كيلوغرام من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي و150 صندوق كرتوني ” لمحصول الرطب ” في نطاق بلديتي المبرز وجواثا ، مضيفاً انه تم تنفيذ 375 جولة رقابية لمنشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية ، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين .
ولفت بووشل الى ان جهود المتابعة الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية متواصلة تعزيزاً لدور القطاع البلدي لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

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