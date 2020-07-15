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حريق في مجمع ألومنيوم يستخدم في الصناعات الدفاعية جنوبي إيران

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حريق في مجمع ألومنيوم يستخدم في الصناعات الدفاعية جنوبي إيران

حريق في مجمع ألومنيوم يستخدم في الصناعات الدفاعية جنوبي إيران
http://almnatiq.net/?p=884313
المناطق _ الرياض

قال حسين شباني نجاد، قائمقام مدينة لامرد في محافظة فارس، جنوبي إيران: “إن النيران اشتعلت، الليلة الماضية، في جزء من مجمع ألومنيوم مدينة لامرد، لأسباب غير معروفة”.
وبحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، فقد ذكر شباني نجاد أنه تم إخماد الحريق بعد ساعتين، مضيفًا أنه لم يتم تقدير الأضرار الناجمة عن الحريق حتى الآن.
ووفقًا لوكالة أنباء “إيلنا”، نقلاً عن مصادر عمالية، فقد اشتعلت النيران في نظام الزيت الحراري لمصنع ألومنيوم الجنوب الواقع في منطقة لامرد الاقتصادية الخاصة، ووفقًا للتقرير نفسه، لم تقع إصابات جراء هذا الحادث.
یذکر أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع صناعات ألومنيوم الجنوب، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة لامرد، رسميًا، في مايو (أيار) 2020، بأمر من رئيس الجمهورية.
ويتم استخدام منتجات هذا المجمع في الصناعات الجوفضائية والدفاعية والسيارات والبناء والكابلات والأسلاك وصناعات التعبئة والتغليف.

 

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