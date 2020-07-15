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سمو أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بعد انتهاء فترة عملها بالمملكة

سمو أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران بعد انتهاء فترة عملها بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=884317
المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم(الأربعاء) القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة راتشنا كورهنن، والتي ودعت سموه بعد انتهاء فترة عملهافي المملكة.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادة البلدين،اللتان تحرصان على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، مشيدا سموه بما
قدمته السيدة كورهنن خلال فترة عملها من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهام عملهاالقادمة.
من جهته عبرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية،ونوهت بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية استباقية، ساهمت في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، معربةً عنسعادتها بالفترة التي قضتها في المملكة، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمينالشريفين وسمو ولي العهد.

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