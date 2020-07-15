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سمو وزير الداخلية يعقد اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام

سمو وزير الداخلية يعقد اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام

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سمو وزير الداخلية يعقد اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام

سمو وزير الداخلية يعقد اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=884323
المناطق _ الرياض

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام 1441هـ.
وبحث سموه خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم لمناسك الحج.
وأكد سموه على ما صدر من توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لمناسك حجهم بأمن وأمان، ووفق أعلى المعايير الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

 

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