سمو نائب أمير جازان يلتقى مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشروعات وخدمة المشتركين

جازان _ فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام شركة كهرباء منطقة جازان المهندس يحي بن جابر الغزواني.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، وآليات تطويرها بما يضمن تقديم الخدمات الكهربائية للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة على الوجه المطلوب خاصة خلال موسم الصيف واستعراض جهود الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية وتحسين الخدمات والاستعداد الجيد خلال مواجهة جائحة كورونا.

ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان بأهمية مضاعفة الجهود وتقديم المزيد في مجال خدمة المشتركين وتنفيذ المشاريع التابعة للشركة السعودية للكهرباء وفق الجدول الزمني المحدد لها، وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة ، متمنياً سموه العون والتوفيق للجميع.

من جانبه أعرب المهندس يحي بن جابر الغزواني عن سعادته بلقاء سمو نائب امير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات ، وما تجده الشركة من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وخدمة الأهالي انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.