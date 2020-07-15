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تشارك بـ 6 من طلبة "موهبة"

المملكة تنافس للمرة الاولى على جوائز المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني 2020

المملكة تنافس للمرة الاولى على جوائز المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني 2020
http://almnatiq.net/?p=884332
المناطق _ الرياض

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني ( CMC 2020 ) التي انطلقت نسختها الأولى هذا العام يوم امس وتستمر لمدة يومين ، وتقام عن بُعد.

وقامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع “موهبة” بإعداد فريق المملكة للمشاركة في المسابقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم، للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 69 دولة مشاركة في مسابقة هذا العام.

وضم فريق المملكة المشارك في المسابقة كلاً من الطلبة: حمزة الشيخي، ومروان خياط، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، وخالد العجران ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وخضع فريق المملكة المشارك لتدريب مكثف 3000 ساعة تدريب لمدة أربع سنوات على أيدي خبراء ومختصين، لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتشارك كل دولة بفريق لا يزيد على 8 أشخاص، على ألا يقل عمر المشاركين عن 19 عامًا وقت المسابقة، وتشترط وجود طالبة واحدة على الأقل في أي فريق مكون من 6 أشخاص، وطالبتين في الفريق المكون من 8 أشخاص.
وتتكون المسابقة من 8 مسائل مقالية، مسألتين في كل من فروع الرياضيات، الجبر، والتركيبات، والهندسة، ونظرية الأعداد، وأقيمت على مدى يومين، تضمنت 4 مسائل في كل يوم مرتبة تصاعديًا من حيث الصعوبة، مع حد زمني قدره 5 ساعات في اليوم الواحد.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية عالية المستوى لطلاب المدارس الثانوية، وفرصة ثرية لطلاب الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها بسبب درجة صعوبة الأسئلة في هذه المسابقة، والتي تكون متقاربة ومتساوية مع درجة صعوبة الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، كما تعد إحدى محطات التأهيل للمنافسة في الأولمبياد الدولي.
كما ساهم الوضع العام لجائحة كورونا بالعالم في جعلها من ضمن اهتمامات العديد من الدول الكبرى واهتمام المملكة.
الجدير بالذكر بأن فرق المملكة ستشارك خلال الفترة القادمة عن بعد وبإشراف موهبة في الأولمبياد الاوربي للفيزياء و الأولمبياد الدولي للكيمياء خلال الأسبوعين القادمة بفرق من طلاب التعليم العام قامت موهبة بتقديم تدريبا مكثفا لهم من خلال برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لعدة سنوات ليتمكنوا من منافسة طلبة العالم بمثل هذه المنافسات الدولية.

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