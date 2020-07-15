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أكثر من 12 ألف مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل بحفر الباطن

أكثر من 12 ألف مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=884345
المناطق _ حفر الباطن

قدمت المستشفيات بمحافظة حفر الباطن خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ12731 مستفيد ومستفيدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ ومنع انتشاره، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى عبر الواتس اب وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين دون الحاجة للذهاب للمستشفيات حفاظًا على سلامتهم.
وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة الخدمات والمبادرات في ظل جائحة كورونا للمرضى والمستفيدين بكافة الإمكانيات المتاحة.

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