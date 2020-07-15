أمير القصيم يترأس “عن بعد” الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة, في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة عن طريق الاتصال المرئي “عن بعد” , اليوم , الاجتماع الرابع للجنة بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد, ومشاركة وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي وأعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة , بمشاركة

حيث اطلع سموه على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة انجازها, وكذلك مرتكزات منصة “جود الإسكان” والتي تسعى لحوكمة وتيسير عملية مساهمة الافراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال

واستمع سموه من مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس احمد المرشد عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة, مشيراً على أن عدد الأسر التي استفادت من دعم الايجار بلغت 1743 أسرة , و320 أسرة استفادت من توفير المسكن , بالإضافة إلى أن 59 جمعية تفاعلت مع الإسكان التنموي و144 جمعية شريكة , وفق التحديثات المستمرة, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم لما يخص مشاريع الإسكان التنموي.

وأكد سموه على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في توفير السكن الملائم للمواطنين ، مثمناً سموه ما تقدمه “جود الإسكان” من دعم ودورها الفعال لتسهيل العديد من الاعمال المساهمة في الإسكان التنموي , متأملاً المزيد من التفاعل لرجال الأعمال للمساهمة في “جود الإسكان” لما له من أثر كبير في استقرار وأمان الأسرة , لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي الذي يعد أحد مبادرات برنامج الإسكان وضمن رؤية المملكة الطموحة، ويهدف إلى تلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.