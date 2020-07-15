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جامعة الملك خالد تختتم مبادرة وكالتها لشؤون الطالبات “طالبتي بخير”

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جامعة الملك خالد تختتم مبادرة وكالتها لشؤون الطالبات “طالبتي بخير”

جامعة الملك خالد تختتم مبادرة وكالتها لشؤون الطالبات “طالبتي بخير”
http://almnatiq.net/?p=884361
المناطق _ عسير

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب اليوم الأربعاء مبادرة “طالبتي بخير” التي أطلقتها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود سعد أبوملحة في 15 شوال الماضي.
وأوضحت المستشارة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات والمدير التنفيذي للمبادرة الدكتورة سلمى عبدالله الغرابي أن المبادرة هدفت إلى دعم ومساعدة الطالبات نفسيًّا وصحيًّا وماديًّا لتخطي تبعات أزمة كورونا، بمساعدة عدد من الجهات ذات العلاقة بالجامعة وكليات البنات، وأضافت الغرابي أنه استفاد من المبادرة 61 طالبة في جوانب المبادرة الثلاثة المادي والنفسي والطبي.

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