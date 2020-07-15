أمير القصيم يكرم مدير هيئة الأمر بالمعروف السابق

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , اليوم , مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم سابقاً فضيلة الشيخ صالح بن علي العميره , نظير جهوده وأعماله المباركة طيلة فترة عمله الماضية.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قدمه الشيخ العميره من جهود بذلها طوال فتره عملة في فرع رئاسة الهيئة بالمنطقة , منوها بما يحظى به القطاع من دعم الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى تحقيق كافة الرسائل السامية بالشراكة مع كافة القطاعات , مشيراً على أن ما قدمه الشيخ العميره من عمل كان له أبلغ الأثر في سير العمل بكل انسيابية وحكمة , مقدماً شكره وتقديره لفضيلته على ما بذله من أعمال جليلة مباركة قام بها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم الشيخ العميره شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه ومن خلال ما وجده من دعم وحرص على متابعته كافة الأعمال المقدمة في الفرع , وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة , راجياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

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