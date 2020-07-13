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“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

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“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا
http://almnatiq.net/?p=884384
المناطق - الرياض

طمأنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة عملاءها أنها تضخ حاليًا أكثر من 100 ألف متر مكعب من مياه الشرب إلى المدن والمحافظات التي تقع في السراة بمنطقة الباحة لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف، وذلك بالاتفاق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بزيادة معدلات الإنتاج من الآبار الجوفية ومحطات تنقية مياه السدود، مؤكدة أن الوضع التشغيلي يسير بشكل طبيعي وفقًا للخطة التشغيلية وفق الظروف الراهنة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة قد وقف الاثنين الماضي على الأعمال التشغيلية في محطة التنقية بسد الجنابين الذي تبلغ سعته التخزينية 17 مليون متر مكعب، ويحتوي حاليًا على أكثر من 12,6 مليون متر مكعب من المياه، كما اطلع سموه على مخططات مشروع تعظيم الاستفادة من مياه السدود بحفر 5 آبار يدوية اعتراضية بوادي الجنابين مع تأمين مضخات المياه، وإنشاء خط ناقل بطول 4 كيلومترات، و قرار رفع إعداد الصهاريج بالمنطقة من 132 صهريجًا إلى 306 صهاريج بمعدل 1836 رحلة يوميًا، فضلًا عن تزويد التحلية في المنطقة بـ 52,700 متر مكعب يوميًا، إلى جانب 48,300 متر مكعب يوميًا من السدود والآبار.
وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فائع أنه جرى وضع خطط تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بمحافظات منطقة الباحة نظرًا لزيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أن كميات المياه الموزعة يوميًا في الشبكات لسراة الباحة 79 ألف م3، فيما بلغت كميات المياه الموزعة يوميًا في محطات التعبئة أكثر من 21 ألف م3.
وأشار آل فايع الى ارتفاع نسبة الزيادة في الكميات الموزعة بقطاع سراة الباحة خلال آخر ثلاثة أسابيع إلى نحو 36 % عن السابق، مبينًا أن الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل في 16 محطة تعبئة بمحافظات سراة الباحة إلى 14 ساعة في اليوم، إضافة إلى تسيير 1836 رحلة صهريج يوميًا من محطات التعبئة إلى المستفيدين.
وقال آل فايع: “إن العمليات التشغيلية في قطاع السراة بمنطقة الباحة الخطط التشغيلية تسير بإشراف ومتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الباحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وذلك حرصًا على استقرارها، وسعيًا لتوفير الخدمات لسكان المنطقة ومصطافيها، داعيًا جميع المستفيدين إلى ترشيد استهلاك المياه، وتحسين سلوكيات استخدامها، والمحافظة عليها لدعم الجهود المبذولة لإيصال المياه إلى طالبيها.

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