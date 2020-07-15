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نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

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تطوير باقات وبرامج سياحية متنوعة في جزر فرسان بصيف السعودية

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة
http://almnatiq.net/?p=884387
المناطق - فضة عطيف

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم ، بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة أ. فهد بن محمد حميد الدين.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع اهتمام وحرص ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بقطاع السياحة بوصفه أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني ، منوهاً بالجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة في تنمية وتطوير ودعم هذا القطاع الهام .
وجرى بحث الأعمال والجهود والخدمات السياحية التي يقدمها تقدمها الهيئة السعودية للسياحة بجازان لخدمة أهالي المنطقة وزوارها ، والبرامج والفعاليات التي تنفذها الهيئة بالمنطقة ومنها ترميم ثلاثة مساجد بالمنطقة ضمن المرحلة الأولى من مشروع سمو ولي العهد لإعمار المساجد التاريخية بما يعزز الاهتمام بالمناطق التاريخية في المملكة والمحافظة عليها.

كما تم الاتفاق على دعوة القطاع الخاص في المجال السياحي لتطوير عدد من الباقات والبرامج والانشطة السياحية في محافظة جزر فرسان ضمن موسم صيف السعودية (تنفس)، كما يمكن للمواطنين والمقيمين الراغبين في زيارة جزر فرسان، زيارة الموقع الالكتروني” روح السعودية” VisitSaudi.com، او تحميل تطبيق روح السعودية المتاح بثمانية لغات، وذلك للحصول على المعلومات اللازمة عن البرامج والباقات والانشطة السياحيه المتنوعة والمتوفرة في جزر فرسان.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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