احدث الأخبار

بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة
منطقة جازان
 “المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا
منطقة الباحة
 “الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم مدير هيئة الأمر بالمعروف السابق
أبرز المواد
 العواد يطلق ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي لإبراز إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (5488) حالة تعافٍ جديدة، وإجراء (59010) فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 المملكة: تصنيف الكيانات والأسماء ال6 لتعطيل تمويل داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تختتم مبادرة وكالتها لشؤون الطالبات “طالبتي بخير”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يكرم الفائزين بجائزة ” سموه ” للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس “عن بعد” الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
أبرز المواد
بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن

بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

منطقة جازان
“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

منطقة الباحة
“الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

“الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

أبرز المواد

بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن

بالفيديو.. حريق ميناء بوشهر الإيراني يلتهم 7 سفن
http://almnatiq.net/?p=884390

تشهد إيران انفجارات وحرائق غامضة في مواقع حيوية وعسكرية ونووية، آخرها ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، بوقوع حريق اندلع في ميناء بوشهر بجنوب إيران أتى على ما لا يقل عن سبع سفن.

وقال مدير عام مكتب إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، جهانغير دهقاني، إن النيران اندلعت في مصنع عائم يقع في أول حي تنجك، أحد الأحياء الجنوبية في بوشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن دهقاني قوله، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي طالت السفن على الأقل.

وكانت النيران اشتعلت في مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في معشور جنوب الأهواز، مساء الأحد.

كما طالت حرائق محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأهواز، “بسبب انفجار المحولات” الأسبوع الماضي.

كما اندلع حريق آخر في ميناء “رجائي” وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه انتقام لمحاولة إيران تخريب منشآت المياه الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحرائق بعد تعرض منشآت نووية وعسكرية إيرانية إلى تفجيرات “غامضة” على مدى الأسابيع الماضية.

روابط ذات صلة

“الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

“الأحوال المدنية” تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها
وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية
أمير القصيم يكرم مدير هيئة الأمر بالمعروف السابق

أمير القصيم يكرم مدير هيئة الأمر بالمعروف السابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*