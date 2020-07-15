العيادات الإفتراضية بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من “3500” مستفيد

المناطق - الرياض

تمكنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية “مجتمع واع” بمنطقة الرياض من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من “3500” مستفيد من خلال مشروع العيادات الإفتراضية “أثر “وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي اطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد والحد من آثاره .

وشملت اعمال العيادات تقديم 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المباشرة لمناقشة أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجههم مع إتاحة الفرصة للجميع للحصول على الإستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين المختصين في المجال الطبي بما يحقق الإستفادة القصوى من خدماتها المتاحة .

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها أ. علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض ، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، وجمعية التطوع الصحي “أثر” وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.