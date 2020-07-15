الكويت.. حساب إنستغرام يطيح عصابة خطيرة لغسيل الأموال

المناطق - الرياض

ذكرت تقارير صحفية في الكويت، مؤخرا، أن حسابا على موقع مشاركة الصور والفيديو “إنستغرام”، ساعد على إطاحة عصابة مختصة في غسيل الأموال واعتقال عناصرها.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية؛ إن خمسة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة، أدلوا باعترافات مفصلة أمام “أمن الدولة”، يوم الثلاثاء، حول نشاطهم المشبوه.

وأضافت أن أجهزة الأمن في الكويت كانت تقوم برصدهم منذ 3 أشهر، وبدأ التحري من خلال رصد ومتابعة حساب على موقع “إنستغرام” لبيع الساعات الثمينة.

وقاد هذا الرصد إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يمتلك مكتبي سيارات وسفريات.

وكشفت التحريات أن المقيم الإيراني كان يتردد على محلات صرافة محددة لأجل تحويل مبالغ كبيرة.

واعترف المشتبه فيهم بالأفعال المنسوبة إليهم، وقالوا إن الأموال من عائدات الاتجار في المشروبات الكحولية، لكن المحققين يكثفون التحقيق لمعرفة ما إذا كانت من مصدر مشبوه آخر.

وكان أفراد العصابة يجتمعون بأحد “الشاليهات” في منطقة “بنيدر”، وبعد أخذ الإجراءات القانونية، تمت مداهمته قبل 3 أيام أيام، وعقب ذلك، اعتقل خمسة أفراد من بينهم مواطنان وثلاثة مقيمين.

وأوردت الصحيفة أن عددا من مشاهير المنصات الاجتماعية في الكويت جرى استدعاؤهم، نظرا إلى علاقتهم بالحساب الذي يروج سيارات فارهة.

وخلال العملية الأمنية، تم العثور على سيارات فارهة وساعات ثمينة وكمية من المشروبات الكحولية المستوردة من الخارج.