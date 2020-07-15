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أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية بمحافظة محايل

أمين عسير يتفقد المشاريع البلدية بمحافظة محايل
http://almnatiq.net/?p=884406
المناطق - عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم مشاريع البلدية بمحافظة محايل عسير ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الاعمال في المشاريع البلدية بالمحافظة .
و شدد الدكتور وليد الحميدي على دور البلدية في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين .
مؤكداً بأن الأمانة و جميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم ارقى الخدمات البلدية.
و تضمنت الجولة التفقدية الوقوف على جبل المقيصرة ومعاينة الحزام الدائري ومنطقة الصناعية الحالية ، وزيارة وسط البلد والسوق الشعبي والتي شملت مواقف المستشفى العام القديم وأسواق المحايلي شمال السوق الشعبي والسوق الشعبي ، وكذلك الوقوف على التوسعة التي قامت بها البلدية لسوق المواشي لمتابعة سير الاعمال بها .
و دشن الحميدي البدء بالعمل في كل من مخطط الصناعية الجديدة ومخطط الصناعات المتوسطة ، وكذلك زيارة طريق الملك عبدالعزيز مروراً بحديقة البوليفارد والمركز الشبابي ومتابعة العمل بهما .
و ناقش الحميدي المجلس البلدي ومديري إدارات البلدية على ما تم الوقوف عليه خلال الجولة من مشروعات، مشيدا بجهود البلدية في تنمية استثماراتها وماقامت به في خطة تحسين المشهد الحضري داعياً الجميع إلى مواصلة الجهد والعمل .

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