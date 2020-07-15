الأمير تركي بن طلال يثّمن تفوق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة

المناطق - عسير

بمتابعة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، واصلت الخدمات الصحية في منطقة عسير تصدرها لمؤشرات وزارة الصحة، حيث حقق مركز اضطرابات النمو والسلوك بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة المركز الأول على مستوى مراكز المملكة في مؤشرات الربع الثاني لبرنامج تجربة المريض الذي يقيس مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير منطقة عسير أن الدعم الذي يتلقاه القطاع الصحي في المملكة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهم في تحقيق نمو متسارع ونشر كبير للخدمات الصحية بكافة أنواعها، مع متابعة وتفاعل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن هذا التفوق المتواصل للخدمات الصحية في المنطقة هو محل فخر واعتزاز بالعاملين في القطاع الصحي من ممارسين صحيين و فريق إداري متناغم يسعى إلى تجويد وتحسين أسلوب العمل وفق أحدث الممارسات الإدارية والصحية.

وقدم أمير منطقة عسير الشكر للعاملين في مركز اضطرابات النمو والسلوك ببيشة على تقديم تجربة متميزة للمريض بتطبيق معايير عملية و ممارسات إنسانية تستحق التقدير.

ومن جانبه رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير لمتابعته المستمرة واهتمامه بالممارسين الصحيين من أبناء الوطن، وقدم شكره لمعالي وزير الصحة لحرصه على تشغيل المركز ودعمه بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة، مشيدًا بالجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في المركز لخدمة المرضى.