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‏‎‎اللواء منصور العيدان مدير شرطة الرياض السابق في ذمة الله

‏‎‎اللواء منصور العيدان مدير شرطة الرياض السابق في ذمة الله

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‏‎‎اللواء منصور العيدان مدير شرطة الرياض السابق في ذمة الله

‏‎‎اللواء منصور العيدان مدير شرطة الرياض السابق في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=884422
المناطق-الرياض

توفي يوم أمس الثلاثاء في امريكا اللواء منصور بن عبدالله العيدان مدير شرطة منطقة الرياض سابقاً، وسينقل جثمانه في وقت لاحق إلى أرض المملكة.
‏‎‎ويحسب للواءمنصور العيدان أنه صاحب خلق رفيع وكفائه عالية منذ تخرجه عام ١٣٧٨هـ من مدرسة الشرطة بمكة المكرمة حتى تعيينه مديرا شرطة الرياض.
المناطق وهي تنقل خبر وفاة اللواء تتقدم لعائلة الفقيد واصدقاءه ومحبيه بأحر التعازي وصادق المواساة راجية من الله العزيز الغفور ان يغفر للففيد ويسكنه فسيح جناته.

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