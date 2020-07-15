احدث الأخبار

اختبارات كورونا للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى
أبرز المواد
 جائحة كورونا تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 “الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة
أبرز المواد
 أوامر ملكية.. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان
أبرز المواد
 اليابان: إصابة 136 جنديا أمريكيا بكورونا في جزيرة أوكيناوا
أبرز المواد
 أمير ⁧‫تبوك‬⁩ يستقبل وكيلي وزارتي الإسكان والداخلية
منطقة تبوك
 “الهمزاني” والعساف” يُعيدان تاريخ الرياض إلى الواجهة بطرق حديثة
أبرز المواد
 الرياض تحتضن “معرض الدفاع العالمي” في مارس 2022
أبرز المواد
 ‏‎‎اللواء منصور العيدان مدير شرطة الرياض السابق في ذمة الله
منطقة الرياض
 “سدايا” تطلق تطبيق “توكلنا” لأجهزة هواوي
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يثّمن تفوق مركز اضطرابات النمو والسلوك بصحة بيشة
منطقة عسير
اختبارات كورونا للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى

اختبارات كورونا للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى

أبرز المواد
جائحة كورونا تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم

جائحة كورونا تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

منطقة الجوف
“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

أبرز المواد

السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة

أوامر ملكية.. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان

أوامر ملكية.. تعيين نائبين لوزيري الخارجية والإسكان
http://almnatiq.net/?p=884441
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

وتفصيلا صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 712
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا : يعين معالي المهندس / وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
ثانياَ : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 713
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.
ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 714
التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.
ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

روابط ذات صلة

اختبارات كورونا للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى

اختبارات كورونا للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى
جائحة كورونا تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم

جائحة كورونا تعصف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم
“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*