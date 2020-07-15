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“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

أبرز المواد

“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة

“الجوازات” السفر للخارج للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون من خلال توجيه برقية للداخلية أو الصحة
http://almnatiq.net/?p=884444
المناطق - الرياض

قالت المديرية العامة للجوازات إن السفر للحالات الإنسانية والاستثنائية مسموح به بشرط توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (969) تتضمن الطلب بشكل واضح، مع إرفاق المبررات.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر “تويتر” على أحد المغردين، طرح سؤالاً، عن كيفية السفر إلى خارج المملكة للحالات الإنسانية والاستثنائية، وما إذا كان هناك رابط للتسجيل.

وأوضحت “الجوازات” أن السفر للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون عبر توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة، على الرقم (969) تتضمن الطلب بشكل واضح، مع إرفاق المبررات.

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