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إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

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إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 3.9 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=884449
المناطق - الجوف

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 3.9مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6732 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب والقرى النائية، لشهري ربيع الأول وربيع الثاني من العام 1441هـ .

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