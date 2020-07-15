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“قسطرة الذات” باكورة تعاون د. راشد الشمراني مع “تعارفوا”

“قسطرة الذات” باكورة تعاون د. راشد الشمراني مع “تعارفوا”
http://almnatiq.net/?p=884461
المناطق - الرياض

تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين 26-27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17-18 يوليو 2020 م، في مركز تعارفوا للإرشاد الأُسَري بالرياض، ورشة عمل (قسطرة الذات) لأخصائي العلاج بالدراما النفسية الدكتور راشد بن أحمد الشمراني.
وتهدف الورشة إلى شرح معنى قسطرة الذات والعلاقة بين القسطرة والذات مع التخلص من تبعات التجارب المؤلمة في الماضي، كما تهدف الورشة إلى تمكن المشارك من التخلص من رباعي (خسعت): خوف.. سلبية.. عدوانية.. وتوتر .
من جانبه، رحب رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، بإنضمام الدكتور راشد الشمراني لأسرة المركز، بدأً من هذه الورشة الهامة، حيث يرتكز الدكتور الشمراني على خبرة طويلة في مجال المعالجة النفسية، إضافة إلى شعبيته الكبيرة وحب وتقدير المجتمع لاطروحاته الفنية والثقافية والفكرية وما يحمله من تعامل راقي وإلتزام مهني وأخلاقي يعرفه كل من تعامل معه.
وأشار الدكتور المصيبيح، إلى أن مركز “تعارفوا” يحمل شعار جودة الحياة في السعادة، وهذا يتطلب أن يسارع الفرد إلى طلب الفائدة للتخلص من أي آلام نفسية ربما تعيقه في هذه الحياة، حيث يأتي أسلوب الدراما النفسية كأحدث التقنيات المطبقة في العلاج بالأسلوب الجماعي.
ولمزيد من التفاصيل عن ورشة عمل (قسطرة الذات) لأخصائي العلاج بالدراما النفسية الدكتور راشد بن أحمد الشمراني، يمكن الحصول على ذلك من خلال الرابط:
https://docs.google.com/presentation/d/1LY5m6otgkuZcK08-Os7jxzj0aHRu257GZLj-5xHqFvw/edit?usp=sharing

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