رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد وتفاصيل تتويج ليفربول بلقب “البريميرليغ”

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمرليغ”، اليوم الأربعاء، عن موعد حصول ليفربول على كأس الدوري بعد أن حسم مبكرا اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وقالت الرابطة، في بيان رسمي: “يحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباراته ضد تشيلسي، والتي ستقام على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري”.

وأضاف البيان: “تتميز هذه المناسبة التاريخية باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول، والذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة”.

وتابعت الرابطة: “سيتم عرض المباراة والاحتفالية مجانا على الهواء مباشرة في إنجلترا، كي تشاهد الجماهير مباراة ليفربول النهائية على ملعبه، ورؤية قائدهم جوردان هندرسون يصبح أول لاعب من الريدز يرفع كأس البريميرليغ”.

وأردفت: “سيمنح لاعبو وموظفو النادي ميدالياتهم وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، على منصة محاطة بلافتات للمشجعين”.

وأضاف البيان: “شارك لاعبو ليفربول والقائد هندرسون في تخطيط رابطة البريميرليغ للحفل، كما أن كيني دالجليش سيكون عضوا في فريق تقديم الكأس”.

وأتمت الرابطة: “يطلب ليفربول ورابطة البريميرليغ من المشجعين البقاء في المنزل، لمشاهدة الحفل وعدم الذهاب إلى أنفيلد يوم الاحتفال”.