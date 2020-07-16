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البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

أبرز المواد

البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس
http://almnatiq.net/?p=884479
المناطق - الرياض

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مخاطر الألغام والمفخخات في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة في بيان اليوم: «ما يزال المدنيون معرضين للخطر جراء الألغام والمفخخات في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة جنوبي طرابلس ».
وهذه هي المرة الثانية منذ مطلع الشهر الذي تحذر فيها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من مخاطر الألغام والمفخخات، حيث نصحت في 2 يوليو الجاري متضرري مخلفات الحروب بالمنطقة الغربية بتوخي الحذر عند التنقل بمواقع الاشتباكات بعد توقف المواجهات المسلحة في المنطقة.

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