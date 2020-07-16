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“تويتر” يعلن اختراق حسابات شخصيات شهيرة.. بيل غيتس وأوباما وجو بايدن وماسك وبيزوس

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“تويتر” يعلن اختراق حسابات شخصيات شهيرة.. بيل غيتس وأوباما وجو بايدن وماسك وبيزوس

“تويتر” يعلن اختراق حسابات شخصيات شهيرة.. بيل غيتس وأوباما وجو بايدن وماسك وبيزوس
http://almnatiq.net/?p=884492
المناطق - الرياض

أعلن موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عن اختراق حسابات عدد من الشخصيات المشهورة، مشيرا إلى أنه يقوم بتحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وتعرضت الحسابات الرسمية على تويتر لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل أبل وأوبر، لعملية قرصنة.

وتمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وجاء في التغريدات المقرصنة، التي ما لبثت أن حُذفت، أنّ أمام كلّ متابع لهذه الحسابات مهلة 30 دقيقة، لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة “جيميني” للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!”.

وفي حين ذكرت تعليقات ومنشورات على تويتر أنّ آلاف الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، قال موقع تويتر إنّه “يراجع” ما جرى وسيُصدر قريباً بياناً بهذا الشأن.

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