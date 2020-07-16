نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني

المناطق - الرياض

أدان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال الفريق محسن : إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، كُرس للاطلاع على المستجدات وتطورات الأوضاع في المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمن الفريق محسن بجهود وتضحيات الجيش في بلاده في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال: إن ما تتعرض له محافظة مأرب وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي يعد امتدادا وتنفيذا للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة.