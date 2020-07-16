احدث الأخبار

دراسة تؤكد: دماء اللاما تحيّد فيروس كورونا
أبرز المواد
 رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق .. وارتفاع الأمواج إلى مترين
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني
أبرز المواد
 المملكة تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط “صافر” 
أبرز المواد
 “تويتر” يعلن اختراق حسابات شخصيات شهيرة.. بيل غيتس وأوباما وجو بايدن وماسك وبيزوس
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي رفضت مقترحاً أممياً قبلته الشرعية لحل قضية صافر
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط 2 % بعد هبوط المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
 البعثة الأممية في ليبيا تحذر من مخاطر الألغام والمفخخات جنوب طرابلس
أبرز المواد
 لتلبية احتياجات سوق العمل.. جامعة الأميرة نورة تستحدث 21 برنامجاً أكاديمياً
أبرز المواد
 إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر تحذر تركيا من إطلاق عملية عسكرية في سرت الليبية
أبرز المواد
دراسة تؤكد: دماء اللاما تحيّد فيروس كورونا

دراسة تؤكد: دماء اللاما تحيّد فيروس كورونا

أبرز المواد
رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق .. وارتفاع الأمواج إلى مترين

رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق .. وارتفاع الأمواج إلى مترين

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران

أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني

أبرز المواد

دراسة تؤكد: دماء اللاما تحيّد فيروس كورونا

دراسة تؤكد: دماء اللاما تحيّد فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=884510
المناطق - الرياض

أكدت دراسة علمية في بريطانيا أن الأجسام المضادة المأخوذة من حيوان اللاما أثبتت فعالية في تحييد فيروس كورونا المستجد ومنعه من دخول الخلايا البشرية.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر” الاثنين، وجدت التجارب المخبرية أن هذه الأجسام المضادة المتناهية في الصغر وتدعى الأجسام النانوية، توجد بشكل طبيعي في حيوان اللاما، ويمكن هندستها لتحييد فيروس كورونا من خلال ارتباط الأجسام النانوية مع بروتين الفيروس ومنعه من دخول الخلايا البشرية.

ولا تزال الأبحاث على الأجسام المضادة المأخوذة من حيوان اللاما في مراحلها المبكرة لكنها شهدت تسارعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث قام العلماء في معهد روزاليند فرانكلين التابع لجامعة أكسفورد بتكثيف التجارب التي في العادة تستغرق ما يقرب من عام وإجراؤها في غضون 12 أسبوعاً فقط.

وقال معد الدراسة، البروفيسور جيمس نايسميث، مدير المعهد وأستاذ البيولوجيا الهيكلية في جامعة أكسفورد: “يمكن الجمع بين الأجسام النانوية المضادة المأخوذة من اللاما مع الأجسام المضادة الموجودة في البشر واستخدامها كمصل لإبطال فعالية فيروس كورونا المستجد.”

وأضاف: “لقد تبين أن الجمع بين الأجسام المضادة كان أقوى من استخدام كل منها على حدة والتي من شأنها وقف تطور فيروس كورونا وتعقبه في الخلية بشكل فعال”.

ولفت نايسميث أن فيروس كورونا يغير من تركيبته الجينية حال تعلقه بالمستقبلات التي تسمى ACE2 في جسم المصاب، ليتمكن من الهرب من الأجسام المضادة البشرية “مما يكسبه وصف ذئب في ملابس الأغنام”، إلا أن الأجسام النانوية تحول دون ذلك.

وقد تمكن العلماء في جامعة ريدينغ من استخلاص الأجسام النانوية من دم حيوان اللاما، وزراعتها في المختبر مع مسقبلات ACE2 ورصد تفاعل تلك الأجسام النانوية مع البروتين الشوكي الذي يتكون من سكر الجليكان والذي يغلف هيكل فيروس كورونا.

ونجح الخبراء في إنتاج نوعين من الأجسام النانوية من دم اللاما، وتسمى H11-H4 وH11-D4، وهما متشابهان إلى حد كبير في الشكل والهيكل مع بعضهما البعض.

وخلص العلماء إلى أن كلا الجسمين النانويين تمكنا من تحييد فيروس الالتهاب الرئوي الحاد، السارس (SARS-CoV-2) وهو من سلالة فيروسات كورونا الشبيهة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهر الجسم النانوي H11-H4 قوة عالية ومميزة في التشبث بثلاثة أماكن على سطح فيروس كورونا مما عطل فاعلية الفيروس ومنعه من الارتباط بالمستقبلات أو ACE2 في الخلية البشرية المستهدفة.

وتمكن الباحثون من التعرف على مدى فعالية الفيروس باستخدام التصوير بالأشعة السينية والمجاهر الإلكترونية، مما وفر دراسة مفصلة حول التفاعل بين الفيروس والأجسام المضادة والمستقبلات في الخلايا البشرية.

وقال البروفيسور ديفيد ستيوارت، الذي يعمل في مختبرات دايموند لايت سورس التابعة لجامعة أكسفورد: “أظهر لنا المجهر الإلكتروني أن الأجسام النانوية يمكن أن ترتبط بشكل كبير في هيكل الفيروس الخارجي، وغطت بشكل أساسي الأجزاء التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا البشرية”.

من جهته، أعرب البروفيسور راي أوينز من جامعة أكسفورد، الذي يقود الأبحاث حول الأجسام النانوية في معهد فرانكلين، عن أمله في أن تؤدي هذه الدراسة على الأجسام النانوية إلى إجراء التجارب ما قبل السريرية والتي يمكن أن تنعش الآمال بالعثور على علاج لمرض كوفيد 19.

روابط ذات صلة

رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق .. وارتفاع الأمواج إلى مترين

رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق .. وارتفاع الأمواج إلى مترين
وزير الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار حظر الأسلحة على إيران
نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني : هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*