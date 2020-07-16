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برلماني أوروبي يدعو إلى معاقبة تركيا على “خروق ليبيا”

برلماني أوروبي يدعو إلى معاقبة تركيا على “خروق ليبيا”
http://almnatiq.net/?p=884513
المناطق - الرياض

قال عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس، يوم الأربعاء، إن تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وأكد مافريدس وهو رئيس اللجنة السياسية للمتوسط، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، ضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية.

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من سوريا وليبيا تشكل تهديدا محدقا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركا من أوروبا.

ويوم الثلاثاء، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف مقاتل من المرتزقة في محيط سرت، وأن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة.

وقال المحجوب لـ”سكاي نيوز عربية” إن الجيش الوطني الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.

وأوضح أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية، مضيفا “نحن جاهزون لكل الاحتمالات وسنصد أي هجوم تركي”.

وأشار إلى أن “حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية”.

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