شاهد.. متظاهرون يعتدون على رجال الشرطة في نيويورك

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http://almnatiq.net/?p=884548
المناطق - الرياض

أصدرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية بيانا تحدثت فيه عن تعرض 3 من عناصرها لهجوم من قبل المتظاهرين، وإصابتهم بجروح خطيرة.

وفي البيان الذي نشرته الشرطة على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحدثت عن إصابة 3 عناصر من أفرادها بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم من قبل المتظاهرين على جسر بروكلين.

فيما أفادت قناة ABC 7 التلفزيونية، بأنه من بين المصابين رئيس قسم شرطة نيويورك ، تيرينس موناهان، وبحسب القناة ، فقد تم اعتقال 15 شخصا على الأقل بعد الحادث.

هذا واجتاحت موجة من المظاهرات وأعمال الشغب عدد من المدن الأمريكية، بعد وفاة جورج فلويد الأمريكي الأسود البالغ من العمر 46 عاما أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس في الـ25 من مايو/ أيار.

وطالب المتظاهرون بسن قوانين جديدة لإصلاح الشرطة، بالإضافة لإجراء تغييرات في قوانين تمويل هيئة إنفاذ القانون.

 

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