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واشنطن تتخذ إجراءات بشأن تطبيقات “تيك توك” و”وي شات” في الأسابيع المقبلة

واشنطن تتخذ إجراءات بشأن تطبيقات “تيك توك” و”وي شات” في الأسابيع المقبلة
http://almnatiq.net/?p=884551
المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات بشأن تطبيقات “تيك-توك” و”وي شات”، وضد تطبيقات صينية أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

موسكو – سبوتنيك. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، للصحفيين: “هناك فريق صغير في الإدارة يدرس مخاطر الأمن القومي المرتبطة بتطبيقات صينية منها تيك-توك و”وي شات”، وغيرها”.

وأضاف، أن “هذه التطبيقات يمكن أن تقوض الأمن القومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمع معلومات حول المواطنين الأمريكيين من قبل خصم أجنبي”.

وتابع، “لا أعتقد أن هناك أي موعد نهائي محدد لاتخاذ إجراءات بهذا الصدد، ولكن أعتقد أننا سنتعامل مع هذه القضية خلال أسابيع وليس أشهر”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن “تآكلا” للحكم الذاتي في هونغ كونغ.

كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة، ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.

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