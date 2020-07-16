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“عقلنا كنز” برنامج تدريبي بجمعية أيتام صوير الجوف

“عقلنا كنز” برنامج تدريبي بجمعية أيتام صوير الجوف
http://almnatiq.net/?p=884552
المناطق - الجوف

نظمت جمعية رعاية أيتام صوير بمنطقة الجوف بالتعاون مع مركزألباب لتنمية المواهب برنامج تدريبي عن بعد عبر تطبيق “زووم ” بعنوان ” عقلنا كنز” لمستفيديها.
وتناول برنامج الدورة التدريبية التي قدمها المدرب محمد بن متروك واستمرت لمدة أربعة أيام عدد من المحاور، شملت التعريف بمفهوم عادات العقل وخصائصها وعلاقتها بالتفكير الإبداعي،وكيفية تحديد مستوى التفكير الإبداعي ،وحل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية، ومهارات التفوق الدراسي،وأساليب التواصل الاجتماعي الفعال،ومهارات التأثير والإقناع، والتخطيط الإستراتيجي، وفن إدارة الوقت ،ومهارات العمل التطوعي. ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مجموعة من مهارات تطوير الذات، والمهارات العملية وكذلك إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي نفذتها الجمعية عن بعد

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