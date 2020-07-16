وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال ثلاث جامعات سعودية وفق نظام الجامعات الجديد

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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور أمر سام بخصوص مسار استقلال ثلاث جامعات وهي كل من: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وذلك وفق نظام الجامعات الجديد.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” أن ذلك يأتي بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير.

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر في أكتوبر 2019 نظام الجامعات الجديد والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، ويهدف لتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها.