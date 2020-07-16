وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال ثلاث جامعات سعودية وفق نظام الجامعات الجديد

وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال ثلاث جامعات سعودية وفق نظام الجامعات الجديد

أبرز المواد
جوجل تطلق أداة لفك رموز لغة الفراعنة

جوجل تطلق أداة لفك رموز لغة الفراعنة

أبرز المواد
العراق يعلن مقتل والي بغداد في تنظيم داعش

العراق يعلن مقتل والي بغداد في تنظيم داعش

أبرز المواد
رصد انفجار “نجمي خارق” أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

رصد انفجار “نجمي خارق” أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أبرز المواد

في إطار رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير

وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال ثلاث جامعات سعودية وفق نظام الجامعات الجديد

وزير التعليم يعلن صدور أمر سام باستقلال ثلاث جامعات سعودية وفق نظام الجامعات الجديد
http://almnatiq.net/?p=884570
المناطق الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور أمر سام بخصوص مسار استقلال ثلاث جامعات وهي كل من: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وذلك وفق نظام الجامعات الجديد.
وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” أن ذلك يأتي بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير.
وتجدر الإشارة إلى أنه صدر في أكتوبر 2019 نظام الجامعات الجديد والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، ويهدف لتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها.

روابط ذات صلة

جوجل تطلق أداة لفك رموز لغة الفراعنة

جوجل تطلق أداة لفك رموز لغة الفراعنة
العراق يعلن مقتل والي بغداد في تنظيم داعش

العراق يعلن مقتل والي بغداد في تنظيم داعش
رصد انفجار “نجمي خارق” أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

رصد انفجار “نجمي خارق” أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*