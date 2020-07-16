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الدكتور الشايع يطلع على منجزات وبرامج العمادات المساندة ويؤكد على تعميق مفاهيم الجودة بكل مفاصل العمل
http://almnatiq.net/?p=884578
المناطق - الجوف

أشاد رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بما شاهده من خدمات متنوعة تقدمها العمادات المساندة سواءً لمنسوبي الجامعة أو لأفراد المجتمع، داعياً لأهمية تعزيز قيم الجودة والعمل على تطوير جميع الإجراءات والخطط والبرامج المستقبلية لتكون مواكبة لأحدث التوجهات العالمية سواءً في مجال الدراسات العليا أو البحث العلمي أو التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك في نوعية ومضمون البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة والمجتمع.

جاء ذلك أثناء زيارته لمبنى العمادات المساندة اليوم الثلاثاء حيث اطلع على البرامج المنفذة في جميع العمادات والمراكز والإدارات التي يتضمنها المبنى وكذلك الخطط المستقبلية وأبرز مايتوفر من أدلة وإحصاءات حديثة، حيث كان في استقباله ومرافقته وكلاء الجامعة للتطوير والجودة، والشؤون التعليمية، والدراسات العليا والبحث.

وبدأت جولة رئيس الجامعة بزيارة عمادة شؤون الطلاب حيث استمع لشرح من الدكتور هزاع الفويهي عميد العمادة عن برامجها وما تقدمه للطلبة من خدمات من خلال الأندية الطلابية التي تلبي جميع ميولهم واحتياجاتهم وتستمثر قدراتهم، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الاستشاري الطلابي في جميع كليات الجامعة، وتفعيل السجل المهاري لإسهامات الطالب منذ التحاقه بالجامعة وحتى تخرجه منها.

كما زار الدكتور الشايع عمادة القبول والتسجيل واستمع لشرح من عميدها د.ناصر العتيبي عن جميع الخدمات المقدمة للطلبة موضحاً بأنها تتم إلكترونياً بدءاً من تقدم الطالب للقبول ومروراً بانضمامه للجامعة وحتى تخرجه، فجميعها موجودة على البوابة الإلكترونية ولا يحتاج الطالب إلى زيارة العمادة لأي عمل كان.

وفي ذات السياق اطلع رئيس الجامعة على منجزات الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية في مجالات الحوكمة والأمن السيبراني والدعم الفني والمنجزات الخاصة بأمن المعلومات وأهم الأنظمة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة للرؤى المستقبلية للإدارة، بعدها قام بزيارة عمادة التعلم الإلكتروني وتجول في أقسام العمادة، واستمع إلى شرح مفصل من المشرف على العمادة د.ماجد الفياض عن خطة التحول الإلكتروني التي نفذتها الدامعة خلال جائحة كورونا، مطلعاً على الاستوديوهات والإمكانات والتجهيزات المتوفرة في العمادة..

وتعرّف الدكتور الشايع خلال زيارته لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على الدورات والمحاضرات التدريبية التي تقدمها لمنسوبي الجامعة والقطاعات المختلفة وأفراد المجتمع، كما تلقى شرحاً من عميد العمادة د.إبراهيم العلي عن الخدمات التي يقدمها معهد البحوث والدراسات الاستشارية والكراسي العلمية بالجامعة.

وخلال تفقده عمادة الدراسات العليا استعرض الدكتور الشايع مع عميد العمادة د.مشرف الرويلي برامج الدراسات العليا المنفذة في الجامعة وأهم إجراءاتها وخططها المستقبلية، وتقريراً مفصلاً عن سير العمل فيها، مشتملاً على أبرز منجزاتها وأنشطتها.

كما تفقد عمادة البحث العلمي مطلعاً على برامج ومبادرات العمادة لدعم البحث العلمي متبادلاً الآراء والأفكار والمعلومات في مجال البحث العلمي مع عميد العمادة د. عبدالسلام الزيد داعياً إلى بذل المزيد من الجهود واستثمار الإمكانات المتوفرة في الجامعة وتجويد عمليات البحث والنشر العلمي، مشدداً على الدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في مستقبل الجامعة وتقدمها في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

وفي معرض زيارته لمبنى العمادات، اطلع رئيس الجامعة على خطة وبرامج مركز تنمية المهارات الأكاديمية حيث قدم المشرف على المركز د. محمد اللويش عرضاً موجزاً عن ذلك، فيما دعا رئيس الجامعة إلى أهمية إعداد وإعلان خطة التدريب للعام الجامعي بالكامل بما فيها الدورات المقدمة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والمجتمع.

كما تجول في مقر عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي مشيداً بما حققته الجامعة في هذا المجال ومشدداً على أهمية مواصلة ومضاعفة الجهود في جميع مفاصل العمل الإداري والأكاديمي لتحافظ الجامعة على مكتسباتها وتحقق المزيد إن شاء الله، وقدم د. فياض العنزي شرحاً عن أهم برامج وخطط العمادة وإجراءاته المستمرة.

وفي ختام جولته التفقدية في مبنى العمادات المساندة، اطلع الدكتور الشايع على مقر عمادة الموارد البشرية واطمأن على سير العمل فيها وسبل تطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في جميع فروع الجامعة، كما اطلع على مقر إدارة المراجعة الداخلية وتابع شرحاً عن هيكلتها وإسهاماتها من مديرها الأستاذ عافت السراح.

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