شاهد.. عدسة مصور توثق جمال الطائف ومناظرها الخلابة وأجواءها الرائعة

المناطق - عادل الزهراني

تألق المصور وليد الطلحي من خلال عدسته في توثيق المناظر الخلابة والأجواء الرائعة والمواقع السياحية لمدينة الطائف، وهو ما لاقى إعجاب وإشادة رواد شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا المواقع التي تهتم بالسياحة المحلية.

وعلق حساب روح السعودية على الصور “كل إطلالة لمدينة الطائف تجعلك تندهش من تنوعها، وعظمة طبيعتها، مناظر ساحرة ومميزة، وما يميز التقاطات المصور اقتناص اللحظة وإجادة اختيار الزوايا وجودة الصور وتنوعها”.

ويعد الطلحي من مصوري الطائف الذي شق له أسما في عالم التصوير وله مشاركات وصورا وصلت إلى العالمية.