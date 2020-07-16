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مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعرض رؤيته وبرنامجه غداً على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية

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مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعرض رؤيته وبرنامجه غداً على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية

مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعرض رؤيته وبرنامجه غداً على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية
http://almnatiq.net/?p=884592
المناطق - واس

عقد معالي المستشار في الديوان الملكي مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، في جنيف، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
وقد اجتمع معاليه بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن معاليه سيقدم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة غداً الجمعة، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً للإجابة على استفسارات الإعلاميين حول ترشحه.
ويدخل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
ويأتي ترشيح معاليه في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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