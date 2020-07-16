أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بمسابقته للقصة القصيرة

عادل الزهراني - جدة

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة أسماء الفائزين بمسابقة للقصة القصيرة 2020م وتقدم بالشكر للجنة التحكيم والتي أوصت بفوز خمسة مشاركين على أن تحجب جائزة المركز الأول سعيا للوصول بالمشاركات القصصية إلى معايير التميز والجودة المطلوبة، ودعما وتعزيزا لكتابتها ولإبراز هذا الجنس السردي، ليأخذ دوره المنشود في الحركة الأدبية والثقافية بعمومها.

حيث فاز بالمركز الثاني حضية خافي وجاء بالمركز الثالث خلف سرحان القرشي. والمركز الرابع محمد الشهري. والمركز الخامس سارة القوزي. والمركز السادس كامل عبدالجواد رزق.

وتهدف المسابقة إلى دعم وتعزيز كتابة القصة القصيرة وتجويد الأعمال الخاصة بها والإسهام في نشر ثقافة السرد من خلال تقييم وتقدير الأعمال القصصية الرصينة، إضافة إلى إبراز كُتّاب القصة والتعريف بهم على الساحة الأدبية وتشجيع كتابة القصص.

الجدير بالذكر أن نادي جدة الأدبي بدأ باستقبال المشاركات في مسابقة القصة القصيرة “جائزة رواق السرد للقصة القصيرة”, وذلك عبر الرابط الخاص بالمسابقة المنشور على حساب النادي، مشترطاً مشاركة قصة قصيرة واحدة لكل متسابق.

وبين النادي بأنه سيتم تكريم الفائزين في حفل يقيمه النادي بعد الحج بحضور عدد من المثقفين والأدباء.