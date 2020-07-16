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الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك

الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك
http://almnatiq.net/?p=884616
المناطق - تبوك
سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع ” إسكان تبوك ” للوحدات السكنية الجاهزة واطلع سموه عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبد الله بن سعود الحماد ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها .
وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنه جامع كبير و 4 مساجد وموقع خاص للتعليم وموقع اخر لوزارة  الصحة .

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