البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

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أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20)مسابقة “خلي طابعك طابعنا” لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)، حيث بدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، وستعُقد قمَّة القادة يومي 21 – 22 نوفمبر 2020م في الرياض.

ويهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية لمكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، حيث تتمحور موضوعات المسابقة في حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.

يذكر أن المسابقة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 /07/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 06 /08/ 2020م، كما حدد البريد السعودي شروطًا خاصة بهذه المسابقة توضح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة [email protected], فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.