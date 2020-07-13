الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية

المناطق - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مكتبه بالإمارة للمؤلفين رئيس النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق ، ومطر العنزي .

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن الكتاب يعد توثيقاً لمرحلة مهمة في تاريخ المنطقة ، وللتعرف على تاريخ صناعة النفط في المملكة وأهم التحديات التي واجهته ،وكذلك لتوثيق الخطط التنموية المصاحبة لمشروع خط التابلاين في تطوير محافظات منطقة الحدود الشمالية وماترتب عليها من إنجازات انعكست على نمو المنطقة وازدهارها.

وأكد أن التاريخ وما يتضمنه من عناصر سياسية واقتصادية وحضارية وفكرية وثقافية يشكل الأرض الصلبة التي ينطلق منها الإنسان لصناعة المستقبل ومواجهة التحديات للمزيد من الرقي والتقدم الحضاري .

وقدم سموه شكره للنادي الأدبي في المنطقة و للمؤلفين على هذا الإصدار المهم والحيوي الذي يأتي متزامناً مع اهتمام الدولة – رعاها الله – من خلال وزارة الثقافة بالتراث الصناعي في المملكة، داعيًا سموه لتهيئة البيئة الملائمة وتحفيز المهتمين بالتأليف والنشر من أبناء المنطقة بجميع مجالات العلم والمعرفة.