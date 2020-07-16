احدث الأخبار

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير
منطقة عسير
 أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر القيادة الرشيدة على اختيار جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل لتطبيق “نظام الجامعات الجديد”
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: على المسلمين في الغرب الاندماج مع مجتمعاتهم ووضع بصماتهم في العلوم والثقافة
منطقة مكة المكرمة
 الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك
منطقة تبوك
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

أبرز المواد
مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

منطقة عسير
أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية
مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

منطقة جازان

وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل

وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
http://almnatiq.net/?p=884644
المناطق - واس

 

وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي: مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.

روابط ذات صلة

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*