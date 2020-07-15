احدث الأخبار

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر القيادة الرشيدة على اختيار جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل لتطبيق “نظام الجامعات الجديد”
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: على المسلمين في الغرب الاندماج مع مجتمعاتهم ووضع بصماتهم في العلوم والثقافة
منطقة مكة المكرمة
 الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك
منطقة تبوك
 “إيفاب” يمدد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى 31 يوليو 2021
أبرز المواد
 أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بمسابقته للقصة القصيرة
منطقة مكة المكرمة
 مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعرض رؤيته وبرنامجه غداً على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية
أبرز المواد
مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

منطقة جازان
وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل

وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

أبرز المواد

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
http://almnatiq.net/?p=884648

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات منها تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم الخميس وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وتدني وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم ، والحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الاجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة او المرور تحت اسلاك الضغط العالي واعمدة الانارة واللوحات الاعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع افضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج الا عند الضرورة وخاصة من يعانون من امراض بالجهاز التنفسي.

ودعى العقيد الغامدي  إلى الاطلاع على ما يتم بثه من  تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني
https://www.998.gov.sa

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة
سمو نائب أمير جازان يلتقى مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشروعات وخدمة المشتركين

سمو نائب أمير جازان يلتقى مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشروعات وخدمة المشتركين
“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جازان وطرقها السريعة

“الأرصاد”: أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جازان وطرقها السريعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*