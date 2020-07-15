مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات منها تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم الخميس وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وتدني وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم ، والحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الاجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة او المرور تحت اسلاك الضغط العالي واعمدة الانارة واللوحات الاعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع افضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج الا عند الضرورة وخاصة من يعانون من امراض بالجهاز التنفسي.

ودعى العقيد الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني

‏https://www.998.gov.sa

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.