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أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

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أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=884651
الدمام - فهد المريخي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، بكتثيف جهودها لمتابعة وضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، والتواجد الميداني في مختلف المواقع من أجل ضبط مخالفي الإجراءات وإيقاع الجزاء النظامي المقرر بحقهم.

وأكد سموه في توجيهيه، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- بذلت الكثير من أجل صحة وسلامة الإنسان، واتخذت ما يلزم من إجراءات لحفظ الأنفس، وواجب المجتمع أن يكون شريكاً فاعلاً ومساهماً مسؤولاً في اتباع ما صدر من بروتوكولات وقائية، والتساهل في مخالفة هذه الإجراءات يجلب الألم والمرض للمجتمع، كما أنه يقوض جهود الجهات الصحية العاملة في الميدان، والتي تواصلت على مدى الأشهر الماضية، داعياً سموه المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء لتحمل المسؤولية، والإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المخصصة لذلك، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند مغادرة المنزل، والاستمتاع بحذر بالفعاليات والأماكن العامة، متمنياً سموه السلامة للجميع، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعجل بزوال هذه الجائحة.

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