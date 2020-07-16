احدث الأخبار

“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير
أبرز المواد
 وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير
منطقة عسير
 أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر القيادة الرشيدة على اختيار جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل لتطبيق “نظام الجامعات الجديد”
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: على المسلمين في الغرب الاندماج مع مجتمعاتهم ووضع بصماتهم في العلوم والثقافة
منطقة مكة المكرمة
 الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير

“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير

أبرز المواد
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

أبرز المواد
مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

منطقة عسير
أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية

“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير

“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير
http://almnatiq.net/?p=884671
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير، والتي تم تدشينها مطلع العام الجاري بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لتأهيل وتمكين المنشآت من خلال ربطها بالفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، والتأكد من أهلية المنشآت لتتوافق مع سوق العمل وربطها بالقطاع العام والخاص، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معاييرها، وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد وتنوعه وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص.
وحددت خدمة جدير معايير الاستحقاق بأن تكون المنشأة قائمة وذات أهلية والتزام، والاستعداد التام لتقديم الخدمة أو المنتج في النشاط المسجل به، كما يجب أن تكون جميع البيانات الحكومية محدثة وسارية فيما يتعلق بالعنوان الوطني، ولدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى إصدار شهادة حجم المنشأة من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/certificate .
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال خطوات مرنة تبدأ بتقديم الطلب عبر الرابط: https://jadeer.monshaat.gov.sa/ ، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب وتدقيقه، ثم الزيارة الميدانية لمقر المنشآت ذات الخطورة العالية في بعض الأنشطة الاقتصادية من فريق خدمة جدير، وتسجيلها كمنشأة معتمدة من خدمة جدير، وصولًا إلى ربط مزودي الخدمة بالقطاعين العام والخاص.
يذكر أن “منشآت” تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكينها من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.

روابط ذات صلة

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل

وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*