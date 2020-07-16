أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31

تبوك - علي العميري

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز على الجهود الكبيرة والمميزة للأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخريصي الفائز بجائزة سموه في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية .

مؤكداً سموه على الدور الرائد ” للخريصي ” في خدمة دينه ووطنه والمليك ، طوال سنوات عمله وإسهاماته المتميزة في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تاسيس والعمل في العديد من الجمعيات الخيرية ، متمنياً سموه

كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة ، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة .

يذكر أن الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً لهذا الوطن وقيادته الرشيدة على مدار خمسون عاما تبوئ من خلالها العديد من المناصب ، التي كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده كانت مليئة بالأعمال الإجتماعية والخيرية ، من خلال المشاركة في تاسيس والعمل في عضوية العديد من الجمعيات الخيرية بتبوك ، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين ، ونائباً لرئيس برنامج الامير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين .

وقد نال الأستاذ ” الخريصي ” ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية ، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع ، وما يثبته على الدوام من جدارة متميزة في خدمة الوطن .