احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31
منطقة تبوك
 “منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير
أبرز المواد
 وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير
منطقة عسير
 أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية يعتمد تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم نسخة من كتاب ” التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر القيادة الرشيدة على اختيار جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل لتطبيق “نظام الجامعات الجديد”
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: على المسلمين في الغرب الاندماج مع مجتمعاتهم ووضع بصماتهم في العلوم والثقافة
منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31

أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31

منطقة تبوك
“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير

“منشآت” تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير

أبرز المواد
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يعقدون اجتماعاً افتراضياً السبت القادم تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

أبرز المواد
مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

مهرجان البر ببللحمر يختتم فعالياته بحضور أمين عسير

منطقة عسير

أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31

أمير منطقة تبوك يكرم ” الخريصي ” بجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31
http://almnatiq.net/?p=884674
تبوك - علي العميري
أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز على الجهود الكبيرة والمميزة للأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخريصي الفائز بجائزة سموه في مسارها الجديد للخدمة المجتمعية .
مؤكداً سموه  على الدور الرائد ” للخريصي ” في خدمة دينه ووطنه والمليك ، طوال سنوات عمله وإسهاماته المتميزة  في خدمة المنطقة والمشاركة في مجال العمل الخيري من خلال تاسيس والعمل في العديد من الجمعيات الخيرية ، متمنياً سموه
كل التوفيق والسداد له وللفائزين بالجائزة ، تحت ظل قيادة هذا الوطن الحكيمة .
يذكر أن الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخريصي قد عمل مخلصاً لهذا الوطن وقيادته الرشيدة على مدار خمسون عاما تبوئ من خلالها العديد من المناصب ، التي كان آخرها عمله وكيلاً لإمارة المنطقة قبل تقاعده  كانت مليئة بالأعمال الإجتماعية والخيرية ، من خلال المشاركة  في تاسيس  والعمل  في عضوية العديد من  الجمعيات الخيرية بتبوك ، وشغل منصب عضو في مجلس المنطقة لفترتين ، ونائباً لرئيس برنامج الامير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين .
وقد نال الأستاذ ” الخريصي ” ثقة ولاة الأمر بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية ، وما يبذله من جهود مضنية لخدمة المجتمع ، وما يثبته على الدوام من جدارة متميزة في خدمة الوطن .

روابط ذات صلة

الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك

الامير سعود بن طلال يسلم عدداً من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك
أمانة تبوك تخصص ما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة

أمانة تبوك تخصص ما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة
أمير ⁧‫تبوك‬⁩ يستقبل وكيلي وزارتي الإسكان والداخلية

أمير ⁧‫تبوك‬⁩ يستقبل وكيلي وزارتي الإسكان والداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*