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الحقيل يطلق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية

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الحقيل يطلق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية

الحقيل يطلق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية
http://almnatiq.net/?p=884709
المناطق - واس

أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية، شملت خدمة إصدار تصريح لخدمة صف المركبات، وتصريح موقع موسمي، وتصريح إقامة فعالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات الجديدة تأتي استمرارًا لخطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيا ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث تسمح خدمة تصريح صف المركبات لأصحاب الشركات والمؤسسات “المرخص لها” بتأمين مواقف لصف مركبات مرتاديها في موقع المنشأة الخاص، مما يسهم الحصول على تصريح هذه الخدمة من تقديمها وفق آلية عمل محددة ونظامية.
وبينت أن خدمة تصريح موقع موسمي تقدم تسهيلاً للأنشطة التجارية الموسمية في الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري للأفراد والمنشآت في موقع مؤقت، خلال فترات المواسم السياحية والدينية وغيرها، فيما تسهم خدمة تصريح إقامة فعالية في تنظيم إجراءات إقامة الفعاليات التابعة للأنشطة التجارية حيثُ تتيحُ للجهاتِ الراغبةِ بتنفيذ فعّالية ضمن نشاطها التجاري من إصدار تصريح خاص يتضمَّنُ (موقع الفعالية، والمدّة الزمنية، مع موافقاتِ الجهات الحكومية ذات العلاقة)، ويُرسَل الطلبُ إلى الإدارة المعنيّة في الأمانة لاعتماده.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تأتي ضمن جدولة رقمية للخدمات البلدية، تستهدف أتمتة خدمات القطاع البلدي كافة تسهيًلا على المستفيدين وحرصًا على رضاهم.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمات زيارة منصة بلدي من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa.

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