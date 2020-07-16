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الأمير فيصل بن مشعل يطلع على دراسة الصقعبي البحثية لـ13 مؤلفاً من مؤلفات سموه

الأمير فيصل بن مشعل يطلع على دراسة الصقعبي البحثية لـ13 مؤلفاً من مؤلفات سموه

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الأمير فيصل بن مشعل يطلع على دراسة الصقعبي البحثية لـ13 مؤلفاً من مؤلفات سموه

الأمير فيصل بن مشعل يطلع على دراسة الصقعبي البحثية لـ13 مؤلفاً من مؤلفات سموه
http://almnatiq.net/?p=884715
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , الدكتور حمد بن عبدالله الصقعبي الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في جامعة القصيم , للسلام على سموه وتقديم دراسة بحثية لمحتوى 13 مؤلف من مؤلفات سموه.

 

وأستمع سموه من قبل الدكتور الصقعبي عن تفاصيل دراسة المحتوى المكون من 132 صفحة لمؤلفات سمو الأمير فيصل بن مشعل الثلاثة عشر , والمرتبطة بالجوانب الاجتماعية والدينية والسياسية , وعن الأبعاد العلمية للمؤلفات ومنهج المؤلف والأمانة العلمية , مشيراً لسموه على أن الدراسة العلمية تشمل العديد من النتائج والتوصيات وهي حصاد للملفات

 

وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما قدمه الدكتور حمد الصقعبي من دراسة بحثية للمؤلفات , مبيناً على أن ما قدم من مؤلفات في كافة التخصصات يأتي امتداداً لما نتعلمه من ديننا الحنيف عبر أول آية أنزلت في القرآن على نبي الهدى “اقرأ” , مشيراً سموه على أهمية تعزيز المعرفة والتعليم والابحار في المتغيرات الثقافية والتوسع في كافة العلوم , كون ذلك منهج من مناهج قائد هذه البلاد المباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ , مقدماً شكره للدكتور الصقعبي على ما قدمه من جهد ملموس , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

 

يذكر ان الدراسة البحثية التي قدمها الدكتور حمد الصقعبي تشمل دراسة المحتوى لـ 13 مؤلفاً من المؤلفات التي قدمها سموه تحت عنوان “التطور السياسي في المملكة العربية السعودية” بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ و “الأمان الثاني” والذي ترجم إلى عدة لغات و “المجالس المفتوحة والمفهوم الإسلامي للحكم” بتقديم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ و”الدبلوماسية والمراسم الإسلامية” وتمت ترجمته لعدة لغات , و”مختصر تاريخ الدولة السعودية” ومؤلف الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين” ومؤلف “من رسائل الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ الدعوية” بالإضافة إلى العديد من المؤلفات الدينية والسياسية والاجتماعية.

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