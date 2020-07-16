أمير القصيم يدشن حملة “دمي لضيوف الرحمن” لتعزيز التبرع بالدم في القطاعات الحكومية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” , بديوان الإمارة بمدينة بريدة حملة “دمي لضيوف الرحمن” , والمقامة بتنفيذ من جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”, بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع , والمدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” حمود البطي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التبرع بالدم بين القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية , وسد حاجة المرضى والمحتاجين لقطرة الدم , مستمعاً لشرح مفصل من قبل المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي” حمود البطي على أن الحملة ستساهم في تحقيق الوفرة بالدماء خاصة بالفصائل النادرة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لأبناءه بالمنطقة في تحقيق كافة الأهداف المرجوة لتعزيز التبرع بالدم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تعزيز التبرع بالدم وخدمة المحتاجين والتي أسسها ديننا الحنيف من مبدأ “خير الناس أنفعهم للناس” , مشيراً على أهمية تحفيز المجتمع ورفع الوعي لدى أفراده بالتبرع بالدم , مشيراً إلى أننا في هذا الوطن المعطاء بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تعودنا على المبادرات الدائمة في المجالات التي تهتم في العمل الخيري والتطوعي والتنموي والتي سجلت العديد من النجاحات التي نتشرف بدعمها للوصول إلى الأهداف المرسومة في كل ما يخدم المجتمع في العمل الخيري والتطوعي والمؤسسي , مثمناً كافة الجهود المبذولة تجاه هذه الحملة , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.