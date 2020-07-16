974 مستفيد من أنشطة الأسبوع الثالث لبرامج خدمة المجتمع الافتراضية بجامعة القصيم

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اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، أمس الأربعاء الموافق 24/11/1441هـ، فعاليات الأسبوع الثالث من البرامج الصيفية الافتراضية لعمادة خدمة المجتمع، حيث وصل إجمالي عدد الساعات التدريبية والتثقيفية لهذا الأسبوع 24 ساعة تدريبية، استفاد منها 974 مستفيدًا ومستفيدة من كافة شرائح المجتمع.

حيث قدم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله التويجري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، تفسيرًا ميسرًا للربع الثالث من “الجزء الثلاثون”، على مدار ثلاثة أيام، بمعدل ساعتين يومياً، وضح خلالهما للمستفيدين مهارات الحفظ والاستظهار والمراجعة لما يتم حفظه، وبلغ متوسط عدد المستفيدين من هذا البرنامج في الأسبوع الثالث 16 مستفيداً ومستفيدة.

كما أقامت العمادة برنامج “إبداعات نسائية”، والذي يهدف إلى تدريب المستفيدات على العديد من المهارات الحياتية والمنزلية؛ خلال ست ساعات تدريبية على مدى ثلاثة أيام، وبواقع ساعتين يوميًا، وتناول البرنامج ثلاثة دورات متنوعة حملت الدورة الأولى عنوان “تصميم وتنسيق الأزياء”، قدمتها الدكتورة رانيا سعد محمد عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم، فيما جاءت الدورة الثانية بعنوان “ذوقيات في فن التجميل” قدمتها الدكتورة رجاء مصطفى محمد، عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم، في حين تناولت الدورة الثالثة عنوان “أسرار تنسيق المنازل والمائدة”، قدمتها الدكتورة نجلاء محمد أحمد ماضي، عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم، وبلغ عدد حضور المشاركين في هذا البرنامج 225 مستفيدة.

كما تخلل هذا الأسبوع، برنامج “إدارة العلاقات الأسرية” في قاعة الإثراء الافتراضية؛ لمدة ثلاثة أيام تدريبية منفصلة، وتناول البرنامج “إدارة المشكلات الزوجية”، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله العجلان، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وعرض فيها كيفية إدارة العلاقات الزوجية، وحل الخلافات بأسهل الطرق، كما قدم الأستاذ الدكتور يوسف بن أحمد الرميح، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، دورة بعنوان “مهارات التعامل مع المراهقين” موضحا آليات التفاهم والمقاربة مع المراهقين، وفي ختام البرنامج، قدم الدكتور عبد العزيز بن حمود المشيقح، عضو هيئة التدريس بالكلية، دورة بعنوان “أطفالنا والأجهزة الذكية”، عارضًا لمهارات مراقبة الأبناء، وتوجيههم فيما يتلقونه من محتوى، وبلغ عدد الحضور في هذا البرنامج 139مستفيدًا ومستفيدة.

وتناول برنامج يوم الثلاثاء الموافق 23/11/ 1441هـ، لقاءً علميًا مع الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا، بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، تناول فيه تسمية الحالات المناخية بالمملكة العربية السعودية، وسماتها المميزة، وبلغ عدد الحضور في هذا اللقاء 174 مستفيدا ومستفيدة.