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مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف يتوّج الفائزين في بطولة المنطقة للشطرنج

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مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف يتوّج الفائزين في بطولة المنطقة للشطرنج

مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف يتوّج الفائزين في بطولة المنطقة للشطرنج
http://almnatiq.net/?p=884732
الجوف - فواز الرويلي
توّج مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف الأستاذ مريح بن مصلح المريح ، بحضور نائبه الأستاذ عبدالله بن جهز الشمري والأستاذ رائد بن يوسف النهار مسؤول شئون الاندية بالمكتب ، و عددٍ من الإعلاميين و الرياضيين و المهتمين ؛ اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة منطقة الجوف التصنيفية للشطرنج .
فقد حـــصل على كأس المركز الأول و الميدالية الذهبية اللاعب عمر الحسن ، فيما حمل ميدالية المركز الثـاني اللاعب هيثم العويضة ، و حلّ اللاعب المصري عبد المقصود بالمركز الثالث.
هذا وعبّر الأستاذ مريح بن مصلح المريح عن سعادته تواجده في هذه البطولة و النجاح الذي تحقق لها ، و مثمنًا الجهود المتميزة  للاعبين رغم ضعف الإمكانات ، و أكّد المريح بأنه تواصل مع المسؤولين في الاتحاد السعودي للشطرنج بشأن تصنيف اللاعبين و إقامة بطولات متنوعة في المنطقة ، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة الألعاب السعودية بعد زوال جائحة كورونا إن شاء الله .
من جانبه تحدث الأستاذ عمر الحسن بطل هذه البطولة و مؤسس النادي عن بداية تأسيس النادي ، حيث راودته فكرة تجميع اللاعبين بمقر واحد و إقامة بطولات مصغرة لتلاقح الخبرات بين اللاعبين و هو ما حدث في نوفمبر 2018 ، وذكر عزمهم عن إقامة أكاديمية للتدريب و تعليم قواعد اللعبة للجنسين و فئة الصغار.
و بين الحسن عددًا من احتياجات لاعبي الشطرنج في المنطقة و البالغ عددهم أكثر من ستين لاعبًا من الجنسين ، مؤكدًا على عدم وجود مقرّ للنادي ، أو تجهيزات و إمكانات في الأدوات ، منوهًا بمشاركة عدد من لاعبي المنطقة في بطولات المملكة على حسابهم الخاص و بجهد شخصي منهم .
و في ختام حديثه قدم الحسن شكره و تقديره لمكتب وزارة الرياضة بالجوف و القناة الإخبارية و الإعلاميين المتواجدين و زملائه اللاعبين ، مثمنًا دعم الأستاذ سلطان العرسان لهم في بداية مسيرة النادي و الشكر موصول لراعي هذه البطولة مقهى نغم زمان لصاحبه تركي الخليوي .

ومن ناحيته هنأ وصيف البطولة الأستاذ هيثم العويضة زميله الحسن بتحقيق لبطولة ، شاكيًا هموم عشاق لعبة الشطرنج في المنطق و الصعوبات التي تواجههم على كافة الأصعدة ، مناشدًا المسؤولين و رجال الأعمال بدعم الشباب و رعايتهم لتأكيد المنافسة على مستوى المملكة و استمراريتها .

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