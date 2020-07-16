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“عروض الصقور ” في مركز البشائر تلقى اعجاب الزوار و تفاعل الحضور

“عروض الصقور ” في مركز البشائر تلقى اعجاب الزوار و تفاعل الحضور

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“عروض الصقور ” في مركز البشائر تلقى اعجاب الزوار و تفاعل الحضور

“عروض الصقور ” في مركز البشائر تلقى اعجاب الزوار و تفاعل الحضور
http://almnatiq.net/?p=884750
المناطق - بلقرن

شهدت فعالية عروض الصقور ” التي نظمتها بلدية البشائر ضمن  # صيف عسير 2020 ، بالساحة الشعبية في مركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن اليومين الماضيين، تفاعلا كبيرا من الزوار الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بجمال الطبيعة والطقس المعتدل.
واستضاف منظمو الفعالية أحد أبرز الصقارين على مستوى المملكة و منهم الفائز بعدة مسابقات دولية وهو الصقّار عبدالله النويبت الذي قدم تعريفا بأنواع الصقور وطريقة تربيتها وطرق استخدامها  في الصيد، وقدم تجربة تطبيقية لطرق الصيد بالصقور  أمام الجمهور.
وشهدت الفعالية كذلك برامج توعوية عن أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وأهمية هذه الرياضة التراثية في الحد من الصيد الجائر الذي يؤثر على التوازن البيئي .
وطبقت الجهات المنظمة للفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية للحضور والمشاركين من خلال التباعد الاجتماعي, وتوزيع أكثر من 300 حقيبة على الحضور تحتوي على المعقمات والكمامات والقفازات.

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